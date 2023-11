Construtora em Manaus lança campanha para alertar operários sobre câncer de pele

Além dos canteiros de obras, a MRV leva informação sobre o Dezembro Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para atendimentos presenciais e gratuitos em diversos postos de saúde em todo o país. Este ano, o evento será realizado no dia 2 de dezembro

A MRV, maior construtora da América Latina, se uniu a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para reforçar a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pele, Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A empresa realiza uma série de ações educativas em canteiros de obras por todo o Brasil, em suas mídias sociais, na TV fechada, além de levar o tema para a Arena MRV, em Belo Horizonte. Em Manaus, o evento aconteceu nesta semana, na obra do empreendimento Mirante das Flores, na Ponta Negra.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 33% de todos os tumores malignos registrados no país. Entre 2023 e 2025, são estimados cerca de 220 mil novos casos, sendo o tipo de câncer mais comum entre os homens. Além da genética, a principal causa da doença é a falta de proteção contra os raios UV, provenientes do sol. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma em cada três mortes por câncer de pele não melanoma é causada pela radiação ultravioleta do trabalho ao ar livre.

Diante desse cenário, a MRV, que já tem uma política de atuar na prevenção de doenças, está realizando, com a adesão à campanha Dezembro Laranja, ações de reforço na conscientização e mudança de cultura em prol do uso correto do protetor solar. “Os números do INCA nos trazem um alerta para a importância da informação e educação sobre o câncer de pele, principalmente no setor da construção civil, em que mais de 80% dos trabalhadores são homens. Há mais de dez anos disponibilizamos protetor solar para as equipes que estão nos canteiros de obras, mas sentimos a necessidade de ir além, de mostrar a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce.”, destaca Eduardo Fischer, CEO da MRV&CO.

“Criamos um conjunto de iniciativas pensadas para a comunidade de colaboradores da MRV&CO, o ‘Cuidando de quem constrói’. Elas materializam o nosso compromisso com a valorização da saúde física, mental e emocional dos trabalhadores”, completa o executivo. Como parte dessas ações teremos: palestras com dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia nos canteiros de obras para conscientização e prevenção da doença, triagem e atendimento médico, distribuição do manual “ABCDE da pinta” e gibis temáticos da Turma da Mônica produzidos pela SBD, para que os trabalhadores compartilhem com familiares, além da distribuição de protetores solares.

Sociedade Brasileira de Dermatologia e o apoio da MRV ao Dia D

Para além dos canteiros de obras, a MRV leva informação sobre o Dezembro Laranja, promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para atendimentos presenciais e gratuitos em diversos postos de saúde em todo o país. Este ano, o evento será realizado no dia 2 de dezembro. Para buscar os locais de atendimento, basta acessar a página oficial da campanha DezembroLaranja – SBD no endereço https://www.sbd.org.br/dezembrolaranja/

Desde 1999, a iniciativa já beneficiou mais de 600 mil pessoas. Em 2023, a expectativa é atender cerca de 26 mil pessoas em 110 postos credenciados em todo o país.

Heitor Gonçalves, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, destaca a importância de levar informação sobre prevenção a quem trabalha exposto ao sol, como por exemplo os profissionais da construção civil. “Temos que cobrar dos governos uma ação de fomento ao uso do protetor solar. Essa ação já temos junto ao congresso Nacional e com o Ministério da Saúde”, ressalta Gonçalves.

Já o coordenador da campanha Dezembro Laranja, Carlos Barcaui, lembra que os homens, principalmente em situações não recreativas, têm mais dificuldade em usar o protetor solar. As mulheres são mais receptivas: “Queremos com a campanha reforçar as medidas para todos os momentos de exposição ao sol, não apenas na hora do lazer”, destaca Barcaui.

