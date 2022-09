Confira a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta terça-feira (27).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã – ‘Jipada’ na zona centro-sul de Manaus;

Tarde – Reunião com a equipe de marketing da campanha.

Carol Braz (PDT)

9h – Gravação do programa em frente Instituto da Mulher Dona Lindu;

19h – Debate com os candidatos ao Governo do Amazonas na TV Amazonas.

Eduardo Braga (MDB)

Noite – Participa de debate eleitoral na TV Amazonas.

Henrique Oliveira (Podemos)

Manhã – Gravação de programa eleitoral;

Noite – Debate com os candidatos ao Governo na TV Amazonas.

Nair Blair (AGIR)

Agenda não disponibilizada

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Gravação de programa eleitoral / Sessão plenária na Assembleia Legislativa;

Tarde – Entrevistas a uma emissora de TV e um portal de notícias;

Noite – Debate entre candidatos ao governo na TV Amazonas.

Wilson Lima (União Brasil)

Noite – Participa de debate eleitoral na TV Amazonas.