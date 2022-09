Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM neste sábado

Confira abaixo a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas neste sábado (16):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã – Gravação para o programa eleitoral e de conteúdo para a internet;

Tarde – Reunião com o comando da campanha

Carol Braz (PDT)

8h – Caminhada na Compensa;

15h – Reunião com apoiadores;

19h – Participa de um evento comemorativo

Eduardo Braga (MDB)

Visita a municípios do interior

Henrique Oliveira (Podemos)

Bandeiraço em bairros da zona Leste;

Gravação de programa eleitoral

Israel Tuyuka (PSOL)

8h – Panfletagem e bandeiraço na Bola da Feira do Produtor;

14h30 – Reunião com Moradores do Cacau Pirera

Nair Blair (AGIR)

Agenda não disponibilizada

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Encontro com lideranças do transporte especial;

Tarde/Noite – Almoço com trabalhadores do Polo Industrial de Manaus e Viagem a Manacapuru

Wilson Lima (União Brasil)

Agenda nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga