Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM neste sábado

Confira a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para este sábado (24).

Amazonino Mendes (Cidadania)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (24).

Carol Braz (PDT)

Manhã: Reunião com lideranças e caminhada na feira de Iranduba;

Noite: Reunião no bairro Flores com lideranças e reunião no Viver Melhor.

Eduardo Braga (MDB)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (24).

Israel Tuyuka (Psol)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (24).

Henrique Oliveira (Podemos)

O candidato não divulgou a agenda deste sábado (24).

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã: Gravações na zona Norte da capital para redes sociais e programa eleitoral;

Tarde/Noite: Reuniões com lideranças e comunitários da Zona Leste de Manaus.

Wilson Lima (União Brasil)

Cumpre agenda nos municípios de Maués e Nova Olinda do Norte.