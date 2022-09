Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta terça

Confira abaixo a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta terça (20):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã: Gravação para o programa eleitoral;

Tarde: “Jipada” na zona centro-oeste de Manaus.

Carol Braz (PDT)

Manhã: Assinatura da Carta compromisso com o grupo Mulheres do Brasil, caminhada na Feira do Armando Mendes;

Tarde: Entrevista para emissora de TV;

Noite: Participa de debate com os candidatos ao Governo do Amazonas promovido por um grupo de comunicação.

Eduardo Braga (MDB)

O candidato não divulgou a agenda desta terça (20).

Israel Tuyuka (Psol)

O candidato não divulgou a agenda desta terça (20).

Henrique Oliveira (Podemos)

Manhã: “Bandeiraços” nos bairros Novo Israel e Santa Etelvina;

Tarde: “Bandeiraços” nos bairros Jorge Teixeira e João Paulo;

Noite: Participa de debate com os candidatos ao Governo do Amazonas promovido por um grupo de comunicação.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã: Gravação para o programa eleitoral e sessão plenária na Assembleia Legislativa;

Tarde: Reuniões internas com equipes de campanha;

Noite: Participa de debate com os candidatos ao Governo do Amazonas promovido por um grupo de comunicação.

Wilson Lima (União Brasil)

Manhã: Café da manhã com trabalhadores do comércio;

Tarde: Almoço com trabalhadores da indústria.