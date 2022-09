Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta sexta-feira

Confira abaixo a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta sexta-feira (15):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Agenda não disponibilizada

Carol Braz (PDT)

Manhã: Caminhada no Grande Vitória. Em frente ao Baratão da Carne (8h);

Tarde: Entrevista na Onda Digital (12);

Noite: Grande reunião no bairro Mauazinho (19h).

Eduardo Braga (MDB)

Manhã: Concede entrevista à emissora de Tv;

Tarde: Almoço com empresários;

Noite: Comício no interior.

Henrique Oliveira (Podemos)

Bandeiraço nos bairros: Nova Floresta e São José.

Israel Tuyuka (PSOL)

Agenda não disponibilizada

Nair Blair (AGIR)

Manhã: Café da Manhã com algumas lideranças da campanha (8h);

Reunião com comunitários do Alvorada (10h);

Tarde: Almoço com equipe de marketing para alinhamento da campanha (12h30);

Entrevista na Rádio Atividade FM – Rádio Comunitária da Zona Norte (16h);

Noite: Rádio Comunitária A Voz das Comunidades 89,7 FM (20h).

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã: Caminhadas na zona Centro-Sul da capital;

Tarde: Reunião com lideranças e moradores da zona Sul de Manaus;

Noite: Encontro com lideranças esportivas e atletas de artes maciais.

Wilson Lima (União Brasil)

Agenda não disponibilizada