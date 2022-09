Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta segunda

Confira a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta segunda-feira (26).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã- Gravação para o programa eleitoral;

Manhã- Reunião com o comando de campanha;

Tarde- “Jipada” na Zona Oeste de Manaus.

Carol Braz (PDT)

Agenda não disponibilizada

Eduardo Braga (MDB)

Agenda não disponibilizada

Henrique Oliveira (Podemos)

Agenda não disponibilizada

Israel Tuyuka (PSOL)

13:00h – Entrevista ao Programa Alô Cidade – TV A Crítica;

13:30h – Sabatina ao Sim & Não – Portal A Crítica.

Nair Blair (AGIR)

08h – Café da manhã com a equipe de marketing;

10h – Reunião com a equipe Geral de campanha;

12h – Visita à comunidade no Prainha, panfletagem e conversa com os moradores;

17h – Caminhada no Centro da cidade.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã/Tarde- Gravações para as redes sociais e programa eleitoral;

Noite – Reuniões internas com equipes de campanha.

Wilson Lima (União Brasil)

19h – Faz comício no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.