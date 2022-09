Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta quinta-feira

Confira abaixo a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta quinta-feira (15):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Manhã – Reunião com o comando da campanha;

Tarde – Gravação para o programa eleitoral e de conteúdo para internet.

Carol Braz (PDT)

9h – Caminhada no Educandos;

16h – Entrevista BandNews Difusora;

18h – Entrevista na TV Band Amazonas.

Eduardo Braga (MDB)

Manhã – Gravação de programa eleitoral;

Tarde – Caminhada na zona Leste;

Noite – Reunião com apoiadores na zona Centro-Oeste.

Henrique Oliveira (Podemos)

9h – Bandeiraço: Grande vitória, Gilberto mestrinh, Nova Cidade e Jorge Teixeira;

14h – Bandeiraço: Multirão, Cidade de Deus e Nova Floresta.

Israel Tuyuka (PSOL)

12h – Entrevista na Onda Digital;

15h30 – Encontro com o Fórum Setorial de Música.

Nair Blair (AGIR)

9h – Reunião com Coordenadores de Campanha da Zona Centro Sul;

15h – Entrevista – PodCast do Portal Canal 92 AM;

19h30 – Reunião com comunitários do Bairro Terra Nova.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Caminhada na Zona Norte de Manaus / Sessão plenária na Aleam;

Tarde – Entrevista a um portal de notícias;

Noite – Reunião na Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

Wilson Lima (União Brasil)

10h45 – Entrevista para emissora de TV;

17h – Agenda no município de São Gabriel da Cachoeira.