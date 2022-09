Confira a agenda dos candidatos ao governo do AM nesta quarta-feira

Confira abaixo a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesta quarta-feira (14):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Agenda não disponibilizada

Carol Braz (PDT)

11h45 – Entrevista no JAM1

15h – Caminhada no Parque São Pedro/Torquato Tapajós

Noite – Reuniões internas

Eduardo Braga (MDB)

Manhã – Caminhada na zona Leste

Tarde – Encontro com empresários / Gravação de programa eleitoral

Noite – Caminhada na zona Leste

Henrique Oliveira (Podemos)

9h Bandeiraço no Jorge Teixeira / Mutirão

14h – Bandeiraço no Santa Etelvina / Israel

15h30 – Encontro com a classe artística local

Nair Blair (AGIR)

8h – Café da Manhã com Assessores

9h – Reunião no partido

12h30 – Almoço com equipe

14h – Agenda pessoal

16h30 – Entrevista Band News FM

17h50 – Entrevista no Programa Band Cidade

19h30 – Reunião com Líderes Comunitários no bairro Jorge Teixeira

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Manhã – Sessão plenária na Assembleia Legislativa / Entrevista à TV Amazonas

Tarde – Entrevista ao portal G1 Amazonas / Entrevista à Rádio BandNews Difusora

Noite – Gravações para redes sociais e programa eleitoral

Wilson Lima (União Brasil)

17h – Caminhada na zona sul de Manaus.

19h30 – Reunião com moradores e comunitários da zona sul da capital.

20h30 – Reunião com grupos de jovens