Comissão da Câmara dos Deputados debate legalizar jogos de azar

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (29), a legalização dos jogos de azar. A Câmara já aprovou o Projeto de Lei 442/91, que prevê a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos, bingos, online e jogo do bicho, que aguarda a análise do Senado Federal.

O debate foi solicitado pelo deputado Newton Cardoso Jr (MDB-MG).

“O debate acerca do tema mostra-se oportuno e de interesse nacional, pois a legalização dos jogos de azar revela-se um caminho promissor para a recuperação da economia, sobretudo, pela geração de empregos e de divisas para o País”, afirma.

Newton Cardoso Jr acrescenta que Luiz Carlos Prestes, um dos maiores apoiadores da legalização dos jogos no Brasil, está lançando o livro “Brasil, Você tá Duro Porque Quer”, que reúne uma coletânea de entrevistas que realizou em 2021 com diversas personalidades ligadas ao setor de jogos no País.

“O livro conta com 31 entrevistas realizadas com políticos, empresários, advogados e artistas sobre o jogo enquanto atividade lúdica e negócio capaz de gerar centenas de milhares de empregos formais e bilhões de reais em impostos”, explica. Fonte: Agência Câmara de Notícias

*Com Câmara dos Deputados