Começa em Brasília o maior evento científico da América Latina

Brasília sedia, até o próximo sábado (30), o maior evento científico da América Latina, a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

O evento, que chega à 74ª edição, conta com um formato híbrido com mais de 100 atividades presenciais, na Universidade de Brasília (UnB), e 110 online, com transmissão pelos canais da SBPC e UnB no YouTube.

O encontro de cientistas e pesquisadores traz como tema “Ciência, Independência e Soberania Nacional”, já que 2022 marca o bicentenário da Independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e as celebrações dos 60 anos da Universidade de Brasília.

Esta é a quarta vez que a UnB sedia o evento, que tem expectativa de público de 6 mil pessoas, nos quatro polos presenciais da universidade.

Para facilitar a escolha das atividades, a UnB separou a programação por temas. São 12 assuntos, que passam por arte, tecnologia e inovação. Entre eles: o papel das universidades federais no combate à pandemia, a importância da pesquisa científica na manutenção da democracia – principalmente neste ano eleitoral – e a contribuição para a Constituição de 1988, além de pautas com temática ambiental.

Pesquisadores renomados e gestores do sistema estadual e nacional de ciência, tecnologia e inovação vão participar de painéis, mesas redondas, conferências, lançamento de livros, premiações e atividades físicas interativas nestes sete dias de SBPC.

Em paralelo, outras ações ocorrem ao longo da semana, como a SBPC Cultural, que traz apresentações culturais, artes circenses e mostra de cinema. E ainda a SBPC Jovem, que promove o contato de crianças e jovens com o conhecimento científico e com pesquisadores, instituições e laboratórios de todo o País através de exposições e atrações interativas.

A programação completa pode ser conferida no portal sbpcnet.org.br. Lá é possível saber quais eventos tem acesso livre e também aqueles que continuam com inscrições abertas para quem quiser participar.

*Com Agência Brasil