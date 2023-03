Com pouco espaço na emissora, Cléber Machado é demitido da Globo depois de 35 anos

A Globo encerrou uma era hoje (22). A emissora demitiu Cléber Machado após 35 anos, em meio a um processo de renovação na área esportiva. Ele estava na casa desde 1988. Com isso, o cargo de narrador de jogos de times paulistas fica vago após mais de três décadas.

Procurada pelo Notícias da TV, a líder de audiência confirmou a informação. “O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro”, disse a empresa, em nota.

“Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval”, afirmou a empresa.

“Grande profissional, Cléber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. O vínculo fixo dele com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro”, concluiu a rede dos Marinho.

A saída de Machado ocorre após uma perda de espaço, em que ele ficou de fora da equipe que viajou para a transmissão da Copa do Mundo do Catar. Nos últimos anos, ele também perdeu terreno nos principais torneios do futebol brasileiro para Luís Roberto.

O público já tinha apontado que o profissional havia sido jogado para escanteio. Na internet, não são raros os comentários de que há uma predileção da Globo em relação a Luís Roberto. Ele comandou as três últimas finais de Copa do Brasil e fez jogos da Seleção quando Galvão Bueno precisou se ausentar.

Machado tinha ficado mais restrito às transmissões para a Grande São Paulo, em que comandava as partidas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos em TV aberta desde o fim dos anos 1990. Coincidentemente, a perda de espaço cresceu justo quando a direção esportiva da Globo mudou em 2019.

A Globo vive um momento de reformulações em seu esporte. Nesta semana, a empresa dispensou o narrador Jota Júnior, veterano de 72 anos que estava na líder de audiência desde 1999. Os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo também foram demitidos por conta do fim do quadro Central do Apito, criado em 2018.

Com informações do Notícias da TV / Uol