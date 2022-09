Com novos equipamentos, Governo do Estado moderniza tratamento do câncer na FCecon

O tratamento de pacientes com câncer no Amazonas recebeu investimentos históricos, com a compra de equipamentos e modernização dos serviços ofertados pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon). A aquisição de novos equipamentos resultou em avanços inéditos, o que permitiu zerar a fila de atendimentos na radioterapia e a modernização de laudos de biópsia, por exemplo.

Com os investimentos, a unidade passou a contar com equipamentos novos e modernos no centro cirúrgico, enfermarias, patologia, radioterapia, parque de imagens e serviço de endoscopia, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação, Gerson Mourão.

“O que nós fizemos em quatro anos é uma coisa que não foi feita em 30 anos, e mesmo com dois anos de pandemia, conseguimos fazer o maior feito da história do tratamento do câncer no estado do Amazonas. Esse hospital é 100% SUS, então a gente depende do governo e das emendas, e eles casaram muito bem para que esse sucesso da Fundação estivesse acontecendo. Nós estamos elevando a FCecon a uma categoria de hospital privado”, disse Mourão.

Nos próximos meses, a FCecon deverá investir mais de R$ 15 milhões em novos serviços e equipamentos. A unidade é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Centro Cirúrgico

Na atual gestão, a FCecon adquiriu cinco carros de anestesia, cinco mesas cirúrgicas, oito focos cirúrgicos e seis focos auxiliares, aparelho de ultrassom, além de bisturis elétricos e outros produtos para o Centro Cirúrgico. Com as aquisições, foi possível trocar equipamentos permanentes que estavam em uso há 20 anos na FCecon.

Ainda foram adquiridas duas novas torres de vídeo, que são equipamentos utilizados para a realização de cirurgias laparoscópicas – um procedimento minimamente invasivo e menos traumático que as cirurgias convencionais, e que permite que o paciente tenha alta mais precocemente.

“Quem tem um ganho maior são os nossos pacientes que vão passar por cirurgias com uma segurança bem maior. Com os equipamentos, a gente consegue agilizar o atendimento aos pacientes que vão fazer cirurgia”, disse a gerente do Centro Cirúrgico, enfermeira Graça Gondim.

Em agosto de 2022, a FCecon passou a contar com um vídeo mediastinoscópio. Com ele, será possível visualizar lesões primárias do mediastino e doenças metastáticas, que ocorrem quando o câncer se espalhou para outros órgãos.

Radioterapia

O serviço de Radioterapia recebeu um dos maiores investimentos. Nos últimos anos, a Fundação recebeu um novo acelerador linear, que é um equipamento moderno para pacientes que necessitam de tratamento radioterápico.

A aquisição foi realizada pela parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde (MS). Foram investidos R$ 4,7 milhões na compra do equipamento e na implantação do bunker – a estrutura de concreto construída no subsolo da unidade para abrigar o aparelho e resistir à radiação.

Segundo o gerente do serviço de Radiologia, Leandro Baldino, o aparelho garante mais rapidez no atendimento e maior conforto e segurança para os pacientes.

“O acelerador linear deu um pulo de tecnologia para a gente. Com ele, a gente consegue tratar mais pacientes porque ele é um aparelho extremamente rápido em comparação aos aparelhos antigos de radioterapia, e é extremamente preciso, ou seja, não só com rapidez, mas a gente melhora também a precisão dos pacientes”, afirmou.

Com este aparelho, o estado do Amazonas consegue tratar qualquer tipo de tumor com precisão e rapidez.

Com uma média de 200 atendimentos por dia, a Fundação Cecon zerou a fila de espera para o serviço de radioterapia.

Outro avanço importante neste setor ocorreu em novembro de 2019, com a retomada do tratamento de braquiterapia, que é a radioterapia interna voltada para o câncer de colo uterino. O equipamento foi comprado pelo valor de R$ 715,7 mil, por meio de um convênio entre a SES-AM e o MS, e repassado à FCecon.

Abaixo, outros importantes investimentos na unidade:

Patologia

Novos aparelhos foram adquiridos em 2022, que irão modernizar emissão de laudos de biópsia de pacientes com câncer.

Um dos equipamentos, instalado em abril, é o processador automático de tecidos, uma tecnologia projetada para aprimorar o exame no qual o patologista confirma o tipo de tumor cancerígeno. O equipamento permite agilizar a liberação dos exames, além de tornar o processo mais seguro para os técnicos do laboratório.

Imagem

Na atual gestão, o Parque de Imagens da unidade também recebeu investimentos significativos. Foram adquiridos um mamógrafo digital com estereotaxia, um tomógrafo, um raio-X digital portátil e um fixo, e três aparelhos de ultrassom. Os equipamentos oferecem melhor qualidade aos exames.

O mamógrafo digital, segundo o diretor-presidente Gerson Mourão, é inédito na rede pública de saúde. O aparelho permite a realização de biópsias guiadas por radiografia de pequenas lesões impalpáveis nas mamas.

“Nós substituímos o mamógrafo, que é tão importante para as mulheres desse estado. O mamógrafo existia aqui há 20 anos e hoje nós temos um mamógrafo novo, digital, e vem com um equipamento que faz a biópsia na hora”, disse.

Pacientes que antes eram submetidos a um procedimento cirúrgico para a retirada do material que vai para biópsia, agora não necessitam mais ficar internados por dois dias na unidade.

Endoscopia

Em novembro de 2020, a FCecon renovou o Parque de Endoscopia, com a compra de seis novos aparelhos: dois gastroscópios, dois colonoscópios, um duodenoscópio e um broncoscópio.

Revitalizações

Nos últimos três anos, foi realizada a revitalização do serviço de Odontologia e Fisioterapia, com a aquisição de novas cadeiras odontológicas, compressores de ar, aparelhos de laserterapia e de profilaxia, computadores, TVs, além de mais de 60 itens fisioterápicos, e outros.

Em 2020, a FCecon também adquiriu uma nova ambulância no valor de R$ 194 mil, para oferecer mais conforto e segurança aos pacientes que fazem uso do serviço.

Enfermarias e Urgência

Macas, poltronas, cadeiras de rodas, suportes de soro, longarinas, carros-macas, televisões, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário foram outros itens comprados para fornecer melhorias aos pacientes em tratamento na FCecon.