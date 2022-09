Coleção de selos a autógrafos: candidatos declaram bens inusitados à Justiça Eleitoral

Dados também indicam que nunca os candidatos tiveram tanto dinheiro em moeda estrangeira, enquanto as quantias em real atingiram seu menor valor histórico.

A declaração de bens de candidatos a cargos públicos deste ano inclui uma série de bens curiosos, como duas coleções de selos — uma delas no valor de R$ 300 mil —, um jato de areia (R$ 50 mil), três bombas d’água (R$ 3,5 mil) e uma nota fiscal paulista de R$ 124,42.

Os dados também indicam que nunca os candidatos tiveram tanto dinheiro em moeda estrangeira (R$ 42 milhões), enquanto as quantias em real atingiram seu menor valor histórico (R$ 252 milhões) — os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com esse detalhamento vão de 2010 até 2022.

Bens dos candidatos de 2022 (Fonte: TSE)

Veículo automotor terrestre – Declarado por 11.056 candidatos.

Curiosidade – Carro sem descrição no valor de R$ 1,6 milhão.

Dinheiro em espécie – Declarado por 2.256 candidatos.

Curiosidade – Candidato declarou R$ 5,1 milhão em espécie.

Aeronave – Declarado por 72 candidatos.

Curiosidade – Embraer Phenom por R$ 10 milhões.

Criptomoedas – Declarado por 59 candidatos.

Curiosidade – Investimentos em criptomoedas no valor de R$ 141 mil.

Objetos de valor – Declarado por 144 candidatos.

Curiosidade – Autógrafo de Todd Macfarlane e Stan Lee em desenho por R$ 200.

Embarcação – Declarado por 118 candidatos.

Curiosidade – Veleiro MOD 113 pés por R$ 2 milhões.

Linha telefônica – Declarado por 117 candidatos.

Curiosidade – Seis linhas telefônicas no valor de R$ 1,5 mil.

Segundo a advogada Juliana Bertholdi, especialista em direito eleitoral e professora da PUC-PR, a legislação eleitoral não tem uma delimitação específica do que os candidatos devem divulgar ou não. Por isso, advogados costumam indicar que o candidato declare aquilo que declara à Receita Federal.

“Não existe, na legislação eleitoral, uma delimitação estanque sobre o que deve ser declarado, por exemplo: ‘carros, imóveis e bens acima de x mil reais’. Isso não está escrito na resolução”, explica.

A maior parte dos bens declarados é de bens comuns, como casas, terrenos, automóveis e investimentos, mas também há casos mais curiosos, como os mencionados acima. Também é possível encontrar registro de animais — bois, vacas, porcos, entre outros — que podem ter um valor elevado.

O candidato a deputado estadual por Mato Grosso do Sul José Roberto Teixeira (PSDB), por exemplo, declarou mais de 2,9 mil cabeças de gado, no valor de R$ 10,5 milhões.

Há também uma categoria de declaração só para “joias, objetos de arte, de coleção, de antiguidade, etc”. Nessa seção a candidata a deputada estadual por São Paulo Bianca Oliveira (PRTB) declarou autógrafos dos escritores do mundo dos quadrinhos Stan Lee e Todd Mcfarlane, em desenho, no valor de R$ 200.

Também foram informadas pinturas de Tarsila do Amaral, Volpi e Salvador Dali.

Bertholdi acredita que os candidatos mais meticulosos na declaração tenham declarado esses bens por terem valores elevados ou por terem sidos aconselhados por seus advogados a fazerem dessa forma.

A advogada explica que a declaração de bens é usada para avaliar se o candidato tem condição de doar dinheiro para a própria campanha, além de promover mais transparência à candidatura, possibilitando a análise da evolução patrimonial, por exemplo.

Real em baixa

Os dados do TSE também apontam que a moeda brasileira perdeu força entre os candidatos, enquanto moedas internacionais ganharam maior relevância nas declarações de bens. Se em 2010, 2014 e 2018 os valores em moeda estrangeira em espécie eram 2% do total de moedas em espécie, neste ano passaram para 16% — entre janeiro de 2018 e setembro de 2022, o dólar valorizou 60%.

Neste ano, os candidatos declararam R$ 48 milhões em moeda estrangeira e R$ 252 milhões em real.

Os dados também mostram que ao menos 59 candidatos têm investimentos em critpomoedas, que equivalem a R$ 59,4 milhões. A maior declaração desse tipo foi do candidato a deputado estadual Ailson Souto (PP-PA), que informou R$ 39 milhões em ativos.

Com informações do G1