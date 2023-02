CMM define blocos partidários para tempo de pronunciamento dos vereadores em plenário

Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) definiram, ontem (14/02), antes do início do Grande Expediente da Casa, os blocos partidários que nortearão o tempo de pronunciamento dos parlamentares durante as sessões.

Os blocos partidários são definidos para que o tempo de pronunciamento de cada vereador seja cumprido e respeitado durante o Grande Expediente da CMM, momento em que os vereadores usam a tribuna do plenário Adriano Jorge para levar discussões sobre assuntos de interesse público.

No bloco 1, com 23 minutos e 21 segundos, estão os vereadores dos partidos Avante, PROS, PP e PRTB. No bloco 2, 19 vereadores dos partidos União Brasil, PSC, Republicanos, Patriota, DC, Solidariedade, PC do B e Cidadania terão que se dividir com o tempo de 40 minutos e 9 segundos. O grupo 3, com os vereadores dos partidos PMN, PL, PSDB, PT, PV, Podemos e PTB terão 23 minutos e 21 segundos.

Para o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), a delimitação do tempo por blocos é importante para o bom andamento dos trabalhos no plenário Adriano Jorge.

“Hoje os blocos foram formados. O Grande Expediente já funcionou com essa nova formatação e daqui até o final do ano teremos muito a fazer pela cidade de Manaus e muita discussão aqui no plenário. Afinal, o plenário foi feito para isso, para falar e discutir soluções para a nossa cidade”, destacou o presidente da CMM.

Após a definição dos blocos partidários, a sessão desta terça-feira já iniciou cumprindo os tempos regulamentados em cada bloco.