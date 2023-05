Claudia Raia fala de desejo sexual na gravidez aos 56: ‘Taradíssima’

Claudia Raia abriu o jogo sobre o desejo sexual ao longo da gravidez de Luca, primeiro filho com o ator Jarbas Homem de Mello. A atriz de 56 anos contou que ficou “taradíssima” durante a gestação aos 56 anos.

“O meu caso é bem diferente, saí da menopausa. Claro que a sexualidade passa por momentos mais ou momentos menos. Eu, grávida, estava bombando de tudo. Estava taradíssima. Mas não tem manual”, afirmou ao “É de Casa” (Globo), na manhã deste sábado (20).

Mãe de Enzo e Sophia, frutos da relação com Edson Celulari, Raia explicou a diferença no comportamento após a chegada do bebê. “Quando a gente é mais nova, quer estar ali, mas também quer estar em vários lugares, tem muita demanda. Quando você está nos 56, não quer estar em outro lugar a não ser com ele”, relatou.

Claudia Raia ainda avaliou as críticas e elogios que recebeu por engravidar depois dos 50 anos: “Ao mesmo tempo que recebi muito mais amor do que críticas, de mulheres que se sentem representadas, a questão é continuar sonhando a longo prazo. Falam que, depois dos 40, tem que diminuir os nossos anseios e sonhos. Por quê? Não pode ser dessa maneira”.

