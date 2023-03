Cirurgião do AM palestra sobre cirurgia robótica em Congresso de Urologia no Ceará

O cirurgião uro-oncologista da Urocentro Manaus, Giuseppe Figuiuolo, será um dos palestrantes oficiais do XIII Congresso Norte Nordeste de Urologia, que acontece entre os dias 2 e 4 de março, em Fortaleza, no Ceará. O evento reúne grandes nomes da especialidade e aborda temas relacionados a protocolos terapêuticos com atualizações nacionais e internacionais, com aplicação em grandes centros de referência mundo afora. Na ocasião, Figliuolo selecionou os temas ‘Novas plataformas robóticas e a implantação no Brasil’ e ‘Catástrofes em cirurgia robótica: vídeos e casos clínicos’.

A modalidade de cirurgia robótica foi adotada no Brasil para o tratamento de doenças em meados de 2008. A técnica, criada nos Estados Unidos, é assistida por um robô, conduzido pelo cirurgião, a partir de uma cabine, pinças e braços mecânicos e atua em um campo mais preciso do corpo humano, resultando em menos riscos de sequelas e intercorrências e promovendo uma recuperação mais rápida do paciente, por se tratar de procedimento minimamente invasivo.

A técnica ainda não realizado no Amazonas, tem sido feito por profissionais da Urocentro Manaus, em parceria com profissionais de outros estados, em centros de referência do eixo Rio-São Paulo, especialmente na área oncológica. De acordo com Giuseppe Figliuolo, a técnica tem apresentado resultados eficazes do ponto de vista terapêutico e vem revolucionando a área cirúrgica, com equipamentos cada vez mais avançados.

Presidente da seccional amazonense da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o especialista, com mais de 20 anos de experiência em uro-oncologia, destaca que, com o advento das novas tecnologias, pacientes de todo o País têm tido uma opção a mais para o tratamento de problemas como os cânceres de próstata e bexiga, por exemplo.

No Amazonas, os dois tipos de câncer têm previsão de 620 novos diagnósticos, em 2023, apontam dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), vinculado ao Ministério da Saúde (MS). A maioria, 570, localizados na próstata, maior incidência para a população masculina no Estado.

“Abordar as peculiaridades da técnica, possíveis intercorrência e como resolvê-las ao longo do procedimento cirúrgico, faz parte do check list cirúrgico, especialmente, quando falamos de uma tecnologia tão recente e com tamanhos benefícios aos pacientes”, explicou.

Vantagens

Ele destaca que, entre as principais vantagens da cirurgia robótica, estão: melhor visualização do campo cirúrgico, reconstrução mais segura dos tecidos, movimentos mais precisos, menor perda de sangue, redução tempo de internação do paciente e menos dos pós-cirúrgica em função das microincisões. Mais informações sobre o Congresso Norte Nordeste de Urologia podem ser obtidas no link congressonneurologia.com.br .

Com informações da assessoria