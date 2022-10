Ciro anuncia apoio a Lula no 2º turno

O PDT, partido de Ciro Gomes, anunciou nesta terça-feira (4) apoio unânime ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno. As lideranças pedetistas se reuniram online pela manhã. Ciro divulgou pronunciamento no início da tarde e informou que endossa a decisão do partido —mas não citou o nome do ex-presidente.

“Ciro endossa integralmente a decisão do partido”, disse o presidente do PDT, Carlos Lupi, em entrevista à imprensa, por volta das 13h. O candidato derrotado publicou seu posicionamento, em gravação, cerca de uma hora depois nas redes sociais.

*Com UOL