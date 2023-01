Cientistas descobrem que vacina contra a gripe reduz risco de AVC

A vacina contra a gripe também pode ser eficaz na redução do risco de acidente vascular cerebral (AVC). Um estudo realizado pela Universidade de Calgary, no Canadá, analisou registros de saúde de mais de quatro milhões de pessoas ao longo de nove anos.

“A vacina contra a gripe é conhecida por reduzir o risco de ataque cardíaco e hospitalização em pessoas com doenças cardíacas. Queríamos descobrir se a vacina tem as mesmas qualidades de proteção para os que estão em risco de AVC”, começa explicando o médico Michael Hill, um dos autores do estudo, à revista SciTechDaily.

O risco de AVC acabou sendo menor em pessoas que tinham sido vacinadas há pouco tempo com a vacina anual contra a gripe. “É algo transversal a todos os adultos e não apenas para aqueles com alto risco de sofrer um acidente vascular.”

Segundo a investigação, o risco acabou sendo menor nos primeiros seis meses após a infecção. “Prevenir ou reduzir a gravidade da gripe é um fator de proteção, principalmente para o AVC. Beneficiaram tanto homens e mulheres e que houve uma clara redução no risco com o aumento da idade”, continua Michael Hill.