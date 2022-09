Cientista brasileira que virou Barbie contará sua história a alunas de escolas do país

A biomédica baiana Jaqueline Goes foi responsável pelo sequenciamento genético do coronavírus 48 horas depois dos primeiros casos de covid na América Latina. Seu nome ganhou a devida repercussão pelo trabalho de excelência e, mesmo com as nações caminhando para o esperado fim da pandemia, ela ainda colhe os frutos da sua trajetória.

Em 2021, ela virou Barbie. E, agora, em mais uma parceria com a boneca, falará com alunas de escolas de todo o Brasil em uma ação envolvendo também a ONG internacional Inspiring Girls. “Espero que elas se reconheçam na minha história”, diz. “Que possam usá-la como plataforma de inspiração.”

Jaqueline conta que as maiores inspirações em sua vida foram as professoras da graduação em biomedicina. “Olhar para aquelas mulheres e ver as atividades que elas desenvolviam em grupos de pesquisa me fez ver que era possível me tornar uma delas”, conta. Desde então, foram dez anos de estrada para chegar na posição de estaque em que está hoje.

Nesse meio tempo, porém, não faltaram percalços. E a mensagem de resiliência é mais uma que ela quer passar para as jovens brasileiras. “Ninguém melhor do que você mesma para te impulsionar a acreditar nos seus sonhos”, afirma.

“Eu falaria para a Jaqueline de dez anos atrás para nunca desistir. Passei por muitos momentos de desânimo, pois a caminhada é longa e difícil, e por muitas vezes quis desistir. Ouvi muito dos meus pais, de muitos colegas para seguir em frente. Mas acho que seria importante se eu olhasse para mim há dez anos e eu mesma me dissesse ‘não desista’, vai valer a pena.”

Com informações do Universa / Uol