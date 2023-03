China libera retomada de importações de carne bovina do Brasil

A China disse nesta quinta-feira (23) que concordou em retomar imediatamente as importações de carne bovina brasileira com menos de 30 meses, de acordo com um comunicado divulgado pela Administração Geral de Alfândega do país.

As vendas de carne bovina brasileira para a China foram suspensas voluntariamente pelas autoridades brasileiras em 23 de fevereiro, após a descoberta de um caso atípico da doença da vaca louca.

A retomada do comércio ocorre um dia depois de o ministro da agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, ter chegado a Pequim, antes da visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no domingo.

Lula visitará a China acompanhado de uma delegação de 240 representantes empresariais, sendo 90 do setor agrícola.

O Brasil também pretende renegociar os protocolos sanitários segundo os quais um único caso de vaca louca desencadeia uma proibição de exportação para todo o país. Os produtores de carne bovina no Brasil perdem até US$ 25 milhões por dia com o embargo.

Cerca de 62% das exportações brasileiras de carne bovina tiveram como destino a China no ano passado.

FONTE: CNN BRASIL