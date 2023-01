China diz que surto de Covid-19 infectou 80% da população

A possibilidade de uma nova onda de Covid-19 na China nos próximos dois ou três meses é improvável, pois 80% das pessoas foram infectadas, disse um proeminente cientista do governo no sábado.

O movimento de pessoas viajando durante o período de férias de ano novo lunar pode espalhar o vírus, aumentando as infecções em algumas áreas, mas é improvável uma segunda onda de Covid-19 no curto prazo, escreveu nas redes sociais Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China.

Milhões de chineses estão viajando pelo país em férias, aumentando o receio de surtos de Covid-19 em áreas rurais menos equipadas para combater a doença.

A China passou pelo pico de pacientes com Covid-19 em clínicas, salas de emergência e com condições críticas, disse uma autoridade da Comissão Nacional de Saúde na quinta-feira (19).

Quase 60 mil pessoas com Covid morreram no hospital desde 12 de janeiro, aproximadamente um mês depois que a China abandonou sua política de zero-Covid, de acordo com dados do governo.

Contudo, alguns especialistas apontam que esse número provavelmente diminui bastante o impacto total, pois exclui aqueles que morrem em casa porque muitos médicos estão desencorajados a citar a Covid-19 como causa da morte.

Fonte: Reuters