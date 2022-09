Chic Bazar acontece hoje com opções de compras, descontos e espaço pet friendly

Evento se consolida como um dos mais antigos da cidade e encerra hoje as 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques

Programação para toda a família que vai ficar na cidade no feriado da Independência e ainda pode contar com promoções e descontos da Semana Brasil 2022 tem endereço certo em Manaus: o Chic Bazar Brasil, que termina hoje (4), no Centro de Convenções Vasco Vasques, às 22h. A entrada é gratuita e tem estacionamento.

No Chic Bazar Brasil, que se soma às ações da Semana Brasil, criada pelo Governo Federal em 2019, para aquecer as vendas do comércio, especialmente o local, as promoções colaboram para impulsionar o varejo e dar opções de compras com ótimos descontos para os clientes.

Produtos e serviços com muitos benefícios estão na programação do Chic Brasil, que vai reunir mais de 150 lojistas com diversas novidades, principalmente nos segmentos de vestuário, acessórios de moda e para casa, moda masculina, PETs e muito mais.

“Todo o espaço do bazar é pet friendly, com estrutura e ambiente acolhedores para os amigáveis pets, e estamos prontos para dar boas-vindas aos animais de estimação”, explica Flávia Frota Alakra, empresária que comanda o evento há 12 anos.

Consumidores, fashionistas, pequenos negócios, empreendedores e influencers estarão reunidos em um local para conferir a retomada de eventos após a pandemia. O Chic Bazar Brasil terá programação musical, DJs na praça gourmet de alimentação, espaço kids, brechó, desapego e de área de beleza.

“O comprador pode ter acesso a itens mais baratos, podendo experimentar suas peças preferidas do que apenas ficar olhando online. Isso ajuda a reforçar a nossa economia, de pequenos a médios negócios”, confirma a empresária criadora do Chic Bazar.

Gerações

O Chic Bazar se firma entre gerações, tanto as mais novas, cada vez mais conscientes, quanto às anteriores, criadas na indústria do vestuário. O evento é feito para um público amplo, diversificado e democrático, incluindo dos millennials (nascidos entre 1980 e 1996) e a geração Z (pós-1997) que correspondem a 46% da população global.

Para os consumidores, o Chic Bazar é uma grande oportunidade de comprar com o melhor preço dezenas de itens necessários, de moda a acessórios, para presentear, se presentear ou realizar sonhos de consumo com vantagens e facilidades de pagamento, além de ofertas e descontos em produtos e serviços.

Há produtos infantis, moda adulto, feminina, masculina e juvenil, decoração, cuidados com o corpo e com a casa, acessórios, PETs, entre outros.

Com informações da assessoria