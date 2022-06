Chamas de Saúde chega a Borba e Apuí com diversos atendimentos especializados

A 14ª e 15ª edições do projeto Chamas de Saúde chegou neste início de semana aos municípios Borba e Apuí (a 151 e 453 quilômetros de Manaus respectivamente), na programação do Governo Presente, com diversos atendimentos especializados para a população. As ações foram acompanhadas pelo governador Wilson Lima e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Em Borba, foram realizados 383 atendimentos; e em Apuí, 448; totalizando 11.541 atendimentos em quinze edições do Chamas de Saúde.

O Corpo de Bombeiros levou para os municípios vários especialistas médicos, como: clínico ginecologia, otorrinolaringologista, cardiologista, pediatra e ortopedista. Depois das consultas médicas, os pacientes foram encaminhados para os farmacêuticos com a dispensação de medicamentos.

Durante a ação social, houve ainda palestras de prevenção, escavação e entrega de kits odontológicos para as crianças.

A equipe de serviço social realizou atendimento e agendamento de exames e consultas, além de teste rápido e coleta para exames laboratoriais.

Nas ações do Chamas de Saúde é sempre realizado um trabalho prévio com as prefeituras dos municípios para identificar as necessidades de atendimento especializado, em seguida, os bombeiros montam as equipes e as estruturas para atender à demanda mapeada nos municípios.

No dia 10 de junho, o Chamas de Saúde vai atender as populações dos municípios de Manaquiri e Careiro Castanho.

