Cetam abre inscrições para cursos de Gastronomia, Panificação e Confeitaria

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai oferecer 540 vagas para os cursos técnicos de Gastronomia, Confeitaria e Panificação.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 15 de maio até às 16h do dia 19 de maio de 2023, exclusivamente pela internet, neste endereço eletrônico.

O edital, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e cronograma do certame, também está disponível na página.

É importante que os candidatos leiam atentamente o documento para esclarecer todas as dúvidas para que, no período das inscrições, não percam tempo no processo.

Os cursos terão turmas nos três turnos e as aulas iniciam no dia 12 de junho de 2023.

