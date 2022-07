Caso suspeito de Varíola dos Macacos em Manaus foi notificado ontem pelo Hospital Tropical

FVS-RCP deve divulgar mais informações sobre os desdobramentos do caso, hoje (2)

A Fundação de Medicina Tropical notificou o Ministério da Saúde sobre um caso suspeito de Varíola dos Macacos na unidade. A notificação, emitida ontem (1), foi confirmada em nota oficial pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O Hospital Tropical, como é popularmente conhecido, atendeu um paciente com diagnóstico clínico compatível com a doença Monkeypox. Material biológico do paciente foi coletado para a realização de mais exames, não havendo resultado conclusivo, estando o caso ainda em investigação, segundo a assessoria do hospital.

O paciente jovem, sem comorbidades, foi atendido e notificado junto ao sistema de vigilância epidemiológico e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e segue em acompanhamento clínico e de vigilância epidemiológica, em isolamento domiciliar, já com retorno programado para atendimento e novos exames. Pessoas que tiveram contatos com o paciente também estão sendo investigadas.

A Fundação deve divulgar hoje (2) mais informações a respeito da notificação. O Brasil já tem 22 casos confirmados da doença.

Sobre a doença

A Varíola dos Macacos, ou monkeypox, é uma doença zoonótica viral, cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado. A transmissão entre humanos ocorre, principalmente, por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados.

Trabalhadores da saúde, membros da família e outros contactantes são pessoas com maior risco de contaminação, já que a transmissão via gotículas respiratórias, usualmente, requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas.

