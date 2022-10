Carol Braz declara apoio a Eduardo Braga e Anne Moura na reta final da campanha eleitoral

A defensora pública e candidata pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carol Braz, que participou do 1º turno das eleições para o Governo do Estado do Amazonas, declarou na tarde de hoje (4), apoio para os candidatos pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB) e para a vice, Anne Moura (PT).

Carol Braz, que obteve cerca de 87.114 votos no 1º turno das eleições de 2022, uniu-se ao candidato do MDB porque ambos integram o grupo de oposição que têm como projeto maior a implantação de projetos que coloquem o Amazonas no rumo do progresso. “Precisamos tomar uma postura ativa neste segundo turno, precisamos fortalecer o emprego e renda. Por isso, estou ao lado de Eduardo Braga que tem em seu plano de governo projetos muito semelhantes aos nossos. Ele vai cuidar das pessoas com deficiência, vai cuidar do social, vai desenvolver a nossa indústria, proteger à Zona Franca”, destacou a defensora pública.

A candidata também estimulou a união de esforços para garantir a vitória no 2º turno. “Contamos com vocês. Todos os que vieram comigo, agora, é hora de fazer o Amazonas mudar, de fazer o Amazonas avançar. Por isso, estamos juntos, porque eu acredito na sua força, na sua capacidade de gestão (disse olhando para Braga). Precisamos de um Amazonas forte para todos nós”, declarou Carol Braz.

Eduardo Braga, ao lado de Anne Moura, agradeceu a união em prol do bem dos amazonenses. “Nossa amiga Carol Braz se junta a nós nessa bancada da oposição. Carol que teve um papel importantíssimo no 1º turno está conosco no 2º turno pela mudança. Nós acreditamos que o Amazonas para crescer precisa mudar, queremos abraçar a Carol assim como todos os eleitores da Carol. Muito obrigado, Carol, por você ter esse compromisso com um Amazonas melhor”, agradeceu Eduardo Braga.

A vice Anne Moura demonstrou satisfação com o apoio de uma mulher, reforçando a presença feminina na campanha. O voto feminino tem ganhado cada vez mais importância no estado. Em 2022, o número de eleitores no Amazonas foi de 2.647.746, sendo que 53% eram mulheres. “A Carol chega para reforçar o time de mulheres, é uma honra tê-la no nosso grupo e compondo junto. Agora é 15 porque pra crescer tem que mudar”, afirmou Anne Moura. Ao final todos declaram. “Estamos juntos, agora é 15”.

Mais apoios

O candidato Eduardo Braga dedica esta semana, após o 1º turno das eleições, a encontros políticos e articulação de parcerias visando ampliar a base de apoio tanto na capital quanto no interior do Estado. O candidato do MDB já conversou com Amazonino Mendes que obteve 18,56% dos votos válidos e com Ricardo Nicolau, 11,37%. Pretende dialogar ainda com Israel Tuyuka, 1,11%. Somados os candidatos da oposição, incluindo Carol Braz que teve 4,55% e Eduardo Braga, 20,99%, somam cerca de 57% do número de votos válidos. Foram mais de um milhão de votos de eleitores insatisfeitos com o atual governo e que rejeitaram a continuação do atual governador, Wilson Lima, no cargo.

Com informações da assessoria