As noites de amanhã e sábado (9 e 10) prometem muita animação e boi bumbá no Carnaboi 2024, desta vez, no Centro de Convenções Studio 5, no Distrito Industrial. Mais de 30 atrações vão se revezar no palco montado no pavilhão, com toda a estrutura, cenografia e aparato técnico para abrir a temporada de festas bovinas na capital. Entrada gratuita.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Carnaboi está inserido no conjunto de ações do Carnaval na Floresta 2024. São mais de 20 anos da festa que, neste ano, acontece em pleno período carnavalesco, no fim de semana após os desfiles das escolas de samba de Manaus. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, reforça o calendário cultural.

“A gente faz um trabalho que vai além da avenida do samba. Nós temos o Carnaboi. Estamos apoiando dezenas de bandas de blocos em todo o estado, além do Carnaval do Povão, que vai acontecer na zona Norte. Tudo isso para que a gente possa ter os brincantes se divertindo, muitos profissionais envolvidos em cada atividade”, afirma o secretário.

Nesta edição do Carnaboi, os shows iniciam às 19h. Cada noite, a partir das 22h, será contemplada com um show protagonizado pelos itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido.

O apresentador oficial do Boi Negro, Edmundo Oran, conta que é o décimo quarto ano a participar da festa bovina na capital e, aproveita para fazer o convite à torcida: “Quero convocar a nação azul branca para comparecer em massa, cantar, vibrar com as melhores toadas do Festival de Parintins, que é claro, são os do nosso Boi Bumbá Caprichoso, o bicampeão do festival”, disse o artista.

O amo do boi Garantido, João Paulo Faria, reconhece a importância do evento que representa a cultura e o folclore amazonense. “Fico muito orgulhoso, como parintinense, torcedor do Garantido, de celebrar a cultura da minha nossa terra, na época do Carnaval, através do Carnaboi. É uma oportunidade de nós divulgarmos novos artistas, e eu fico muito grato pelo convite, e estou muito ansioso e quero convidar a todos para participarem nos dias 9 e 10 de fevereiro lá no Studio 5”, comemora João Paulo.

PROGRAMAÇÃO CARNABOI 2024

DIA 09 DE FEVEREIRO

19h – 19h40 – Bois Brilhante, Garanhão e Corre Campo

19h45 – 20h25 – Márcia Novo & Curumins da Baixa

20h30 – 21h10 – Mara Lima & Luanita Rangel

21h15 – 21h55 – Carlinhos do Boi & Tony Medeiros

22h10 – 23h30 – Show dos itens oficiais dos bumbás de Parintins

23h40 – 00h20 – Edilson Santana & Márcia Siqueira

00h25 – 00h50 – Patrick Araújo

00h55 – 01h20 – Sebastião Jr.

01h25h – 01h50 – Arlindo Neto & Jr. Paulain

DIA 10 DE FEVEREIRO

19h – 19h40 – Grupo A Toada & Rpbson Jr.

19h45 – 20h25 – Paulinho Viana & Márcio do Boi

20h30 – 21h10 – PA Chaves & Carlos Batata

21h25 – 22h45 – Show dos itens oficiais dos bumbás de Parintins

22h55 – 23h35 – Fabiano Neves & Klinger Jr.

23h40 – 00:20h – Israel Paulain & Leonardo Castelo

00h25 – 01h05 – Prince do Caprichoso & Edmundo Oran

01h10 – 01h40 – David Assayag

01h40 – 02h25 – Canto da Mata & Grupo Kboclos

Saiba mais nas redes sociais @culturadoam.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa