Carlos Tramontina é contratado pela CNN para apresentar programa sobre escravidão

Tramontina fechou contrato para apresentar um novo programa, o CNN Freedom Project. Segundo o canal, a atração vai “abordar casos da história do Brasil que comoveram a opinião pública ou se tornaram ícones da luta contra o que fere os direitos de vulneráveis”.

O Freedom Project é um projeto da CNN internacional. Em português, a tradução literal é “Projeto Liberdade”.

A estreia na CNN do apresentador que passou mais de 43 anos na TV Globo ainda não tem data para acontecer, mas está prevista para o primeiro semestre de 2023.

Entre as histórias que serão abordadas no novo programa estão “temas com forte viés social como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças e mulheres e escravidão moderna”.

“Eu, que durante tanto tempo fiz hard news, agora parto para um outro desafio, um novo projeto, em uma nova empresa, com uma marca tão forte, tão sólida, e com tanta coisa importante já feita”, afirma Tramontina, segundo comunicado oficial da CNN.

Carlos Tramontina deixou a TV Globo há um ano após 43 anos e 11 meses de casa. À época, o jornalista deu uma entrevista a Splash em que afirmava que não pretendia fazer da saída um adeus definitivo. “Não vou deixar vocês, fiquem sossegados”, brincou.

Com informações do Splash / Uol