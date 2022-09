Candidatos, militantes e apoiadores do PSDB saem às ruas em corpo a corpo com eleitores

Em diferentes frentes, em todos os bairros e zonas da cidade, a campanha do PSDB busca contagiar eleitores. Meta é eleger o maior número de candidatos

A duas semanas das eleições gerais que vão definir os ocupantes da Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, Governo do Estado e Presidência da República, o PSDB Amazonas e o PSDB Manaus estão nas ruas, em uma intensa ação de corpo a corpo com os eleitores para conquistar os votos necessários à eleição de seus candidatos aos cargos em disputa. O partido concorre a vagas nas casas legislativas e, em federação com o Cidadania, disputa também o governo do estadual.

Os movimentos nos bairros são liderados pelo candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto, por sua candidata a suplente ao Senado, Maria do Carmo Seffair, pela presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, e por candidatos a deputado estadual e federal. As cores e jingles do PSDB são atrações para apoiadores e populares, que chegam junto aos candidatos para demonstrar carinho, apoio e palavras de confiança.

“Uma campanha eleitoral se faz em várias frentes, nas ruas, no corpo a corpo com os eleitores, ocasião que podemos ter, na fonte, as principais inquietações e demandas das comunidades; na propaganda eleitoral gratuita, onde devemos apresentar nossas propostas de trabalho; e nos debates, onde há o confronto de ideias entre os candidatos”, defende Arthur Virgílio Neto, presidente do PSDB Amazonas e candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania.

Ontem (14), por exemplo, a onda 45 invadiu o bairro da Compensa, em caminhada na avenida Compensa, zona Oeste, liderada pela presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, pela candidata a deputada estadual do Cidadania, Mônica Mendes e pelo líder comunitário Artagnan Portela.

“Estamos trabalhando muito duro, desde o ano passado, para reestruturar o PSDB no Amazonas e, portanto, nosso compromisso é eleger o maior número de representantes do partido nas casas legislativas”, disse Elisabeth Ribeiro. “E entre esses candidatos, temos reforçado nosso compromisso com os representantes das chamadas minorias, como mulheres, negros, representantes de LGBTQIA+ e indígenas”, reforçou.

Do outro lado da cidade, a candidata a suplente ao Senado, Maria do Carmo Seffair, liderava outra caminhada, no bairro Novo Israel, zona Norte, ao lado do membro da Executiva Nacional e ex-deputado federal, Arthur Bisneto, o vereador Raulzinho e o candidato a deputado estadual e secretário geral do PSDB Amazonas, Mario Barros.

“Essas andanças têm nos mostrado uma coisa: não existe candidato do presidente A ou B, existe candidatos do povo. Essa é a missão de um senador, de um deputado federal ou de um deputado estadual, ser representante do povo”, explicou Maria do Carmo. “São todos momentos indispensáveis e que exigem vigor, vontade de fazer o bem e amor pelas pessoas. É uma troca, onde elas, ao nos receber com tanto amor e carinho, recarregam nossas energias para mais um dia de batalha”, finalizou.

À noite, a candidata a suplente, também esteve na comunidade Cidade do Leste, no bairro Gilberto Mestrinho, acompanhada pelo candidato a deputado estadual, Hudson Jorge, um nome reconhecido pela população local, por ter trabalhos comunitários.

Com informações da assessoria