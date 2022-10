Candidatos ao governo do Amazonas votam no domingo pela manhã

Os dois candidatos que concorrem ao Governo do Amazonas vão votar na manhã deste domingo (30). O governador do Amazonas, Wilson Lima, vai votar às 8h, na Escola Estadual Sant’Ana, que fica na avenida André Araújo, 2398, bairro Aleixo, zona centro-sul. Candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson lidera todas as pesquisas de intenção de votos realizadas neste segundo turno.

A zona eleitoral em que Wilson vota é a de número 037 e a seção é a 0559. Neste segundo turno, a exemplo do primeiro, a votação vai ocorrer em horário padronizado em todo o país e, em Manaus, inicia 7h e vai até 16h.

Senador do MDB, Eduardo Braga votará na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, também às 8h.

A escola está situada na rua Tiradentes, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.