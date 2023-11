Câncer de próstata: Sabin alerta para sintomas e importância do exame de PSA

Amazonas deve ter 15 mil casos da doença entre 2023 e 2025, estima o Instituto Nacional do Câncer

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, entre 2023 e 2025, sejam registrados no Brasil 72 mil novos casos de câncer de próstata, o mais comum entre homens. Só para o Amazonas, a estimativa é de 15 mil novos casos. A doença é caracterizada pelo crescimento anormal de células na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino. No entanto, quando detectado precocemente, o câncer de próstata é tratável e tem altas taxas de cura.

Complementar ao toque retal, realizado pelo médico em consultório, o exame de PSA, abreviação em inglês para Antígeno Prostático Específico – proteína produzida na próstata – é outra ferramenta para avaliar a saúde da próstata.

“O teste é feito a partir de uma amostra de sangue do paciente. Quanto maior o nível de PSA presente na corrente sanguínea, maior a chance de o exame indicar um câncer de próstata. Isso porque as células malignas se multiplicam de forma desordenada, produzindo mais PSA do que as células normais”, explica a bioquímica e coordenadora técnica do Sabin Diagnóstico e Saúde, Luciana Figueira.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas na fase inicial. Quando acontece, a doença pode se manifestar por dificuldade para urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina e necessidade de urinar mais vezes ao dia. O MS ressalta, entretanto, que esses sintomas também podem estar relacionados a doenças consideradas benignas, por isso, é importante consultar um médico.

Procedimento

Ainda sobre o exame de PSA, Luciana Figueira afirma que os pacientes precisam ter atenção a alguns cuidados a serem observados antes do procedimento. “Nas últimas 48 horas, o paciente deve ficar sem ejacular, fazer exercícios físicos, andar de bicicleta ou praticar equitação. Além disso, não deve ter feito ultrassom transretal nos últimos sete dias, nem realizado biópsias da próstata nas últimas quatro semanas”, orienta a profissional.

Outra observação importante é o fato de o exame de PSA ou o toque retal serem considerados testes iniciais para o rastreamento da doença. Um resultado que indique a probabilidade de câncer deve ser confirmado por outros exames indicados pelo médico especialista.

“Embora presente em altas concentrações em fluidos seminais (sêmen), o PSA está presente em concentrações muito baixas na circulação do homem saudável. Para concluir o diagnóstico de câncer de próstata o médico precisará de exames de imagem e/ou biópsia”, afirma a coordenadora técnica do Sabin.

Novembro Azul

Celebrado desde 2003, a campanha Novembro Azul busca conscientizar a população a respeito da saúde do homem e promover informações sobre diagnóstico e tratamento para a doença. A campanha é também uma alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado em 17 de novembro.

Embora a melhor maneira de prevenir um câncer seja o diagnóstico precoce, alguns hábitos podem auxiliar nesse cuidado. São eles: não fumar, adotar uma alimentação saudável, manter o peso adequado, praticar atividades físicas, evitar ingestão de bebidas alcoólicas, de carne processada e a exposição ao sol entre 10h e 16h.

Sabin em Manaus

Em Manaus desde 2012, o Sabin Diagnóstico e Saúde conta com 10 unidades na cidade e é referência em qualidade e atendimento de excelência em exames laboratoriais, serviços de vacina, além de coleta móvel sob agendamento. Além disso, o Sabin atua no mercado com a plataforma integradora de serviços de saúde Rita Saúde, uma solução digital que conta com diversos parceiros como farmácias, médicos e outros profissionais, promovendo acesso à saúde com qualidade e eficiência.

Referência em saúde, destaque em gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente e atende mais de 6,5 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.

