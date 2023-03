Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece hoje no Kartódromo da Vila Olímpica

Além da motovelocidade, o Barezão e os jogos universitários da UEA agitam a praças esportivas da Faar

O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebe hoje (5), a partir das 14h, a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e deve reunir cerca de 60 pilotos em busca das melhores colocações no pódio.

“Acreditamos no potencial da motovelocidade e por isso o Governo do Amazonas incentiva campeonatos como o deste domingo. Iniciantes e profissionais terão todo nosso apoio para que conquistem títulos representando Amazonas no âmbito nacional”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição será disputada nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B em 10 etapas durante o ano.

Para participar, os competidores deverão, obrigatoriamente, estar federados à LAM e possuir equipamentos de segurança como macacão de couro, protetor de coluna, botas, luvas e capacete.

Com informações da FAAR