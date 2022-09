Câmera flagra Ciro cochichando com Bolsonaro no debate de presidenciáveis ontem no SBT

Cena foi mostrada no momento de pergunta e resposta entre Soraya Thronicke e Ciro Gomes

Durante o debate dos presidenciáveis no SBT, Ciro Gomes (PDT) foi flagrado cochichando com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O momento foi capturado durante uma das perguntas e respostas entre Ciro e a candidata pelo União Brasil, Soraya Thronicke.

No debate, marcado pela falta de novidades, Ciro Gomes estava no lado direito de Jair Bolsonaro (PL). O candidato do PDT coloca a mão sobre a boca e fala algo enquanto a senadora se defendia de algumas acusações que o presidente fez anteriormente.

Debate no SBT

Os principais candidatos à Presidência da República participaram ontem (24), do debate ao vivo. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu devido a um conflito de agenda.

O debate foi promovido pelo SBT, em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a rádio Nova Brasil FM. O programa teve mediação de Carlos Nascimento.

Foram quatro blocos, com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar. Com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas feitas pelos jornalistas dos veículos que compõem o pool.

Com informações de O Estado de Minas