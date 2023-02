Câmara prepara servidores para tramitação 100% digital de documentos com a Prefeitura

Treinamento reuniu a Divisão de Registro Parlamentar (DIRP) da Casa e secretarias municipais

Com a proximidade dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), servidores da Casa, juntamente com secretarias municipais participaram ontem (2), de workshop com o objetivo de tornar o fluxo de documentação 100% digital entre os sistemas utilizados pela CMM e prefeitura.

O treinamento reuniu servidores da Divisão de Registro Parlamentar (DIRP) da Casa Municipal, na coordenação de Francisco Lima, chefe da DIRP, e representantes de unidades gestoras de diversas secretarias. Na ocasião, foram repassadas instruções para integrar o modo de envio de documentação, encerrando o envio físico.

“A ideia foi conversar com os servidores, fazendo uma simulação de envio e recebimento. Há dois anos, estávamos tentando encerrar o envio físico, mas, como persistiam problemas na integração digital, precisávamos seguir com ele. Agora, graças ao alinhamento entre a nossa Divisão, a DGTI, que é a diretoria responsável pela tecnologia da Casa, e a empresa desenvolvedora do sistema, conseguimos sanar os problemas e trabalhar, em conjunto, no desenvolvimento de soluções para chegar a um fluxo totalmente digital”, explicou a gerente de registro da DIRP, Priscila Vasques.

A mudança vem sendo testada há cerca de duas semanas e, segundo a gerente, tornará mais rápido o envio de requerimentos, indicações e moções para as secretarias municipais. Os testes também contribuíram para preparar os servidores habilitados para a integração.

“Com o empenho e disposição de todos, com certeza o resultado será muito positivo, eficaz para os trabalhos. As atividades parlamentares começam na próxima semana e a modernização desse fluxo já deve ser colocada em prática”, finalizou Priscila.

Administração eficiente

No início da semana, servidores das áreas de patrimônio, almoxarifado e contabilidade da CMM participaram de um treinamento sobre o Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Econômica (Sigae).

A plataforma é uma prática adotada para melhorar o gerenciamento e a aplicação dos recursos oriundos dos impostos pagos pelo cidadão.

Com informações da CMM