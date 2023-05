Câmara faz audiência pública sobre exploração na foz do Amazonas

Nesta quarta-feira (31), a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados deve se reunir, por meio de uma audiência pública, para debater a exploração de petróleo e gás na foz do Rio Amazonas . Entre os convidados estarão o Ibama, o Ministério do Meio Ambiente e da Petrobras.

A autorização para a Petrobras perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá, na bacia do foz do Amazonas, foi negada pelo Ibama nas últimas semanas. A empresa estatal queria o aval para fazer a perfuração teste a cerca de 175 quilômetros da costa.

Após a Petrobras representar um novo pedido para exploração da área, no dia 25 de maio, o Ibama deve realizar uma nova análise para a solicitação.

A audiência pública desta quarta-feira (31) foi requerida pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP). Segundo ele, são necessários debates públicos “para coleta de diferentes perspectivas a serem levadas em conta pelo poder público”.

Veja quem confirmou presença na audiência:

Rodrigo Agostinho – presidente do Ibama;

João Paulo Capobianco – secretário-executivo do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas;

Daniele Zaneti Puelker – gerente-geral de Licenciamento e Conformidade Ambiental da Petrobras;

José Umberto Arnaud Borges – gerente-geral de Construção, Avaliação e Abandono de Poços Exploratórios da Petrobrás;

Carlos Agenor Onofre Cabral – coordenador-geral de Programas e Projetos do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petroleo do Ministério de Minas e Energia;

Mauro O’de Almeida – secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará;

Roberto Ardenghy – presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP);

Ticiana de Oliveira Alvares – diretora-técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep);

Deyvid Bacelar – coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros;

Carlos Eduardo Rezende – professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense;

Suely Araújo – especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima.

