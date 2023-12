Uma nova propaganda da Caixa Econômica confirma o lançamento do próximo edital de concurso público para 2024. O vídeo, publicado no canal do YouTube do banco, incentiva que as pessoas estudem para o certame.

Em novembro deste ano, o presidente da autarquia, Carlos Vieira Fernandes, falou em entrevista para a TV Cabo Branco, de João Pessoa, que um novo concurso está previsto para ser realizado em breve.

“Vamos promover, ainda este ano, um programa de desligamento voluntário de servidores. Na última reunião da diretoria, definimos o orçamento destinado a esse público, para fazer o primeiro processo, que é o desligamento, e com isso abrir espaço para que a gente possa fazer um concurso público, substancial e robusto, para trazer novos servidores para a Caixa”, disse Vieira, na época.

Apesar das informações, o presidente da Caixa não informou o número de vagas que serão ofertadas, os cargos que serão contemplados e também se a banca organizadora já foi definida.

Último concurso da Caixa

O último concurso da Caixa foi realizado em 2014, sob organização do Cespe, atual Cebraspe. À época, mais de 1,1 milhão de pessoas se candidataram às vagas.

A seleção foi destinada ao cargo de técnico bancário novo, com salários iniciais de R$ 2.024. Para assumir a carreira, era necessário ter concluído o ensino médio.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e exames médicos admissionais.

