Cafu dará autógrafos no sábado, no lounge de figurinhas do Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra promove neste sábado (24) uma tarde de autógrafos com o ex-jogador de futebol e capitão da seleção pentacampeã, Cafu. O atleta irá receber o público das 17h30 às 19h, no lounge de troca de figurinhas, instalado no piso L2. O acesso é gratuito e será feito por ordem de chegada.

Cafu foi lateral e meio-campista, revelado pelo Itaquaquecetuba A.C., de São Paulo. Foi ídolo de times como São Paulo e Palmeiras. Também atuou na Itália no Roma e Milan. Cafu foi o único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo consecutivas, 1994, 1998 e 2002.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que essa é uma oportunidade única do público ver e conversar com um atleta que é referência e esteve presente na conquista de dois títulos inesquecíveis da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Tetra e o Penta. “Os brasileiros estão vivendo a expectativa de mais uma edição do campeonato em novembro e nada mais oportuno para esse período do que registrar um momento especial com um grande campeão”, destacou.

Segundo Priscila Furtado, tudo está sendo organizado para receber os visitantes com total conforto e segurança. “Estamos muito felizes de poder proporcionar esse encontro do público de Manaus com esse grande jogador”, disse.

Lounge

Ainda como parte da programação para os apaixonados por futebol, o Shopping Ponta Negra montou um lounge para troca de figurinhas do álbum do campeonato. De acordo com Priscila Furtado, desde que foi inaugurado em agosto, a visitação no espaço tem sido um sucesso. Por isso, o lounge está sendo ampliado para garantir o conforto do público e vai ganhar opções de jogos como pebolim e botão para a diversão de todos.

O lounge do Shopping Ponta Negra funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h. Para quem ainda não adquiriu o álbum oficial, o quiosque Bazar do Livro, no piso L1 do shopping, já está disponibilizando. No local, também é possível adquirir figurinhas. Com 32 seleções, o álbum traz informações sobre cada país na disputa da principal competição do futebol, que acontece no mês de novembro.

