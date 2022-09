Bosco Saraiva recebe apoio de lideranças e populares em mais duas cidades do interior

Final de semana de visitas ao interior do estado, refletem o tamanho da campanha e da aceitação de Bosco nas cidades de Anori e Codajás

No último final de semana antes das eleições gerais que acontecem no dia 2 de outubro, Bosco Saraiva candidato a deputado estadual pelo partido Solidariedade esteve em dois municípios da calha do Solimões. Anori e Codajás reuniram juntas quase 10 mil pessoas para receber o parlamentar que destinou quase 16 milhões de reais em emendas para esses municípios.

Em Anori, Bosco Saraiva chegou por volta de 18h do sábado (24) e uma multidão o esperava no porto da cidade. Acompanhado do prefeito Régis Nazaré, do vice Raimundo Branco e de vereadores e secretários, a comitiva saiu em carreata pelas ruas da cidade. Em seu discurso diante da população anoriense, Régis destacou a importante colaboração do deputado para o progresso da cidade. “Bosco é meu candidato, um político sério, comprometido com o estado, estendeu a mão quando mais nosso povo precisou e nunca deixaremos de apoiar Bosco Saraiva”, finalizou Régis.

Já em Codajás, o deputado chegou logo pela manhã e também foi recebido de forma calorosa pelos codajasenses. Mesmo diante de altas temperaturas, comum nessa época do ano em nossa região, a recepção ao deputado teve uma grande quantidade de pessoas. O prefeito Antonio Ferreira, secretários, vereadores e assessores organizaram uma grande recepção ao deputado que saiu em carreata pelas ruas de Codajás, finalizando em grande reunião na Chácara Aguiar, onde Bosco discursou sobre a atenção especial ao interior do estado e seu compromisso em levar progresso a essas regiões.

O prefeito Tonho Santos, falou da parceria entre Bosco Saraiva e a prefeitura de Codajás. Tonho relatou que apesar de recente, a parceria é muito promissora, pois o parlamentar é amigo do povo. “Parte do que o deputado destinou ao nosso município foi aplicado na cultura, em projetos que estão tirando nossos jovens das ruas e das drogas, isso é valioso demais para nossa cidade”, completou Tonho Santos.

Com informações da assessoria