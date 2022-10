“Bolsonaro terá que colocar a faixa no meu pescoço”, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 6ª feira (14.out.2022) que o destino do presidente Jair Bolsonaro (PL) “está traçado” e que ele deverá ter a “humildade de, no dia 1º de janeiro, colocar a faixa [presidencial] no meu pescoço”.

Os 2 disputam a Presidência da República no 2º turno das eleições. De acordo com o petista, o atual chefe do Executivo usou a máquina pública como nenhum outro presidente para tentar se reeleger, mas, ainda assim, será derrotado nas urnas.

“Se somarem todos os presidentes da República, todos juntos não gastaram metade do que Bolsonaro está gastando”, disse.

*Com Poder360