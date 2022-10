Bolsonaro e Lula participam hoje de debate na Rede Globo

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participam nesta sexta-feira, a partir das 21h30, do último debate antes do segundo turno das eleições 2022. Com mediação do jornalista William Bonner, o evento terá transmissão na TV aberta e na plataforma Globoplay.

O debate será dividido em quatro blocos, e cada postulante precisará administrar um banco de tempo durante o uso da palavra.

Na primeira e na terceira parte, Lula e Bolsonaro podem fazer perguntas de tema livre um para o outro. Cada concorrente terá 15 minutos de fala e precisará controlar esse tempo entre perguntas, réplicas e tréplicas.

No segundo e no quarto bloco, serão dois momentos de 20 minutos de perguntas entre os candidatos com temas pré-determinados pela produção. Cada um terá 10 minutos de fala em cada participação.

Ao final do último bloco, os dois terão um minuto e 30 segundos para as considerações finais.

No primeiro turno, o debate da TV Globo, que é tradicionalmente o último confronto entre candidatos antes da eleição, foi marcado pela aliança de Padre Kelmon (PTB) com Bolsonaro e os diversos pedidos de resposta feitos pelo candidato à reeleição e por Lula.

Em 2 de outubro, o petista largou na frente na disputa presidencial com 57.259.504 dos votos válidos (48,43%), contra do atual chefe do Executivo, que obteve 51.072.345 votos (43,20%).

*Com Valor Econômico