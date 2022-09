Bolsonaro diz que vai passar “faixa” e se “recolher” caso perca eleição

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que, se perder a eleição presidencial de outubro, passará a faixa para seu sucessor e vai se “recolher”, acrescentando que não tem “mais nada a fazer aqui na Terra” em um eventual fim de mandato em 2022.

“Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano”, disse ele nesta segunda-feira, 12, em um podcast voltado ao segmento evangélico.

A menos de 20 dias do primeiro turno, o presidente tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em maio, durante uma conversa com jornalistas, Bolsonaro se recusou a responder se aceitaria uma derrota nas eleições. Ele sempre tem dito que espera eleições “limpas” e levantado suspeitas infundadas de fraude eleitoral e contra o atual modelo de votação por meio das urnas eletrônicas.

*Com Terra