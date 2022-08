Bolsonaro desiste de ir ao debate na Band neste domingo (28)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desistiu de ir ao debate da Band com os candidatos à Presidência da República neste domingo (28). A confirmação veio por meio dos integrantes da cúpula de sua campanha, após a entrevista do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional na noite dessa quinta (25), segundo a colunista Malu Gaspar.

Nos bastidores, aliados de Bolsonaro criaram suspense ao redor da participação do presidente no debate e diziam que ele cogitava participar, desde que Lula fosse.

O canal ainda tem esperanças de que o mandatário seja convencido a comparecer no debate deste domingo junto dos outros candidatos à Presidência.

Ainda segundo a colunista, os integrantes da equipe de produção do debate ainda estão discutindo as regras com o time de Bolsonaro, que está neste momento está reunido com ele no Palácio do Planalto. Há especulações de que os auxiliares do mandatário estão divididos e que há uma campanha de alguns ministros para que ele não vá.

No entanto, auxiliares do presidente da República confirmaram que ele não irá ao debate. Segundo um ministro, a decisão não tem nada a ver com o desempenho de Lula na entrevista para o Jornal Nacional. “Isso já estava definido há muito tempo”, afirmou o aliado.

Segundo um outro auxiliar de campanha de Bolsonaro, não há necessidade de exposição do presidente em um debate com tantos candidatos.

A colunista ainda afirmou que a coordenação de campanha de Lula disse ela, nesta manhã, que o petista só irá se Bolsonaro for.

