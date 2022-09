Bolsonaro confirma presença no debate da Globo: ‘Sala do capeta’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta segunda-feira (26/9), que vai estar no debate presidencial da Globo, marcado para a próxima quinta-feira (29/9).

O presidente não se dá bem com a emissora e já chegou apelidar a TV de “Globolixo”.

Ao falar a respeito do assunto, Bolsonaro disse que vai entrar na “sala do capeta”.

O presidente deu a declaração em conversa com apoiadores no Planalto. Ele também criticou Lula por se ausentar do último debate presidencial, transmitido pelo SBT no sábado (24/9).

“Lula vai à Globo agora porque lá é a terra dele, né? O terreno dele é a Globo. O debate é quinta-feira. Ele vai porque lá é terreno amigo. Eu vou lá. Vou entrar na ‘sala do capeta’, né?”, afirmou.

Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada no sábado (24/9) mostra que 55% dos entrevistados dizem que “com certeza” vão assistir ao debate da Globo.

*Com Estado de Minas