Bela Gil anuncia fim de casamento com o empresário e designer João Paulo Demasi

A culinarista Bela Gil usou o Instagram para anunciar ontem (14), o divórcio com o empresário e designer JP Demasi. Os dois estavam juntos há 19 anos. No texto, a filha de Gilberto Gil aproveitou para exaltar o tempo em que ficou com o empresário.

“Um post aqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano”, escreveu a culinarista.

Ela ainda aproveitou para avisar que eles continuam parceiros de negócio. “Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Muito obrigada aos amigxs e família que nos apoiaram durante esse processo”, finalizou.

Recentemente, o agora ex-casal anunciou que mantinha um relacionamento aberto e tem dois filhos juntos: Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6.

Com informações do Terra