Bate-boca: Haddad rebate deputado após ser chamado de “limitado” e critica Bolsonaro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu críticas feitas por deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após ser chamado de limitado. O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), afirmou que o ministro não havia respondido suas perguntas – mas que entendia as “limitações” dele, afirmando que Haddad não era economista.

Haddad rebateu com críticas à atuação de Bolsonaro ao longo da pandemia da covid-19. As declarações geraram burburinho no plenário e bate-boca entre os deputados.

“Deputado Evair, o seu conceito de limitação é diferente do meu. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada, eu acho ele a pessoa mais limitada que já vi na minha vida”, disse o ministro. Após essa fala, a polêmica imperou entre os parlamentares.

Haddad disse, então, que a atuação de Bolsonaro durante a pandemia foi ruim, citando que o Brasil tem 2,7% da população mundial e que o ex-presidente foi responsável por 11% das mortes por Covid.

“Os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate e não falar sobre limitação. Ofensa pessoal não é uma coisa que vai nos levar a lugar nenhum. Tratei todos com respeito e espero ser tratado com respeito”, afirmou.

