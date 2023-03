Basília Rodrigues corta Nikolas Ferreira em debate na CNN: “Quem faz perguntas sou eu”

A jornalista coloca ordem na casa quando o deputado acusado de transfobia tenta passar de convidado a entrevistador

No quadro ‘CNN Dois Lados’, os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) foram convidados a debater se o parlamentar de direita deveria ter o mandato cassado por debochar de transexuais femininas ao discursar na tribuna da Câmara no Dia Internacional da Mulher.

Em determinado momento, ele fez um questionamento irônico diretamente à oponente. “Eu gostaria de ouvir de você, deputada, por gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim: mulher é… e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher.”

Neste momento, a comentarista de política Basília Rodrigues, que comanda o segmento, reagiu com uma expressão de reprovação e interveio. “Eu preciso interromper porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem”.

Nikolas não retrucou. Fernanda Melchionna riu da reprimenda passada ao colega de Congresso. A jornalista reformulou a pergunta à parlamentar.

O deputado bocejou e soltou risos durante algumas respostas da psolista. No fim, ela o provocou citando as joias presenteadas pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro, apoiado pelo jovem político. Ele ignorou.

Com informações do Blog Sala de TV