Atletas e dirigentes de futebol e futevôlei declaram apoio à reeleição de Wilson Lima

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, participou, na noite de hoje (19), de um encontro com atletas, dirigentes de clubes de futebol e integrantes do movimento do futevôlei amazonense.

Wilson Lima cumprimentou e conversou com os desportistas, destacando investimentos históricos que já trouxerem resultados positivos para as equipes do Amazonas.

“A gente está fazendo esses investimentos no atleta de alto rendimento, investimentos importantes para resgatar a tradição do nosso futebol, dar condições a esses times para que possam disputar competições nacionais, como agora a gente tem dois times na série C, que é uma competição importante”, pontuou Wilson Lima.

“A gente trabalha para que logo a gente possa voltar a ter um time na série B, como a gente já teve no Amazonas”, acrescentou.

Tanto atletas quanto diretores de clubes declararam apoio à reeleição para o segundo mandato como governador do Amazonas.

“É um trabalho notório, há dois anos o futebol amazonense tem um campeonato forte tanto no masculino quanto no feminino. Hoje o Amazonas tem dois clubes na série C, é um trabalho que não pode parar, os diretores torcem para permanecer. Agradeço ao governador pelo esforço que ele vem fazendo para o esporte permanecer em alto nível”, disse Bismark Miranda, vice-presidente do Manaus Futebol Clube, que integra a série C do Campeonato Brasil.

Wilson Lima deu apoio inédito ao esporte amazonense e lançou projetos como o Campeões da Vila, Projeto Esporte e Lazer da Capital e Interior (Pelci) e o Mais Futevôlei, afirma relatório elaborado pela assessoria de campanha.

“Poucas pessoas praticavam (o futevôlei) até a entrada do governador Wilson Lima. E graças a Deus, ele abraçou esse movimento e a gente conseguiu transformar um esporte elitizado em um esporte de base nos bairros, levando kits, redes, bola, que é um material muito caro. Obrigado governador Wilson Lima, estamos com você. Todos os núcleos do futevôlei na capital e interior, são 44, declarou André Bessa, representante do movimento do futevôlei amazonense.

Investimentos

Por meio do Pelci, são ofertadas aulas em modalidades como atletismo, basquete, judô, tênis de mesa, voleibol, futsal, xadrez, handebol, ginástica artística e ginástica rítmica.

Para o futebol, em 2020 e 2021, Wilson Lima destinou cerca de R$ 5,3 milhões nos clubes profissional e de base do Estado. Também patrocinou sete campeonatos em modalidades como ciclismo, MMA e futebol profissional.

Wilson Lima revitalizou campos e espaços públicos para a prática esportiva em toda a capital.

O governador lançou, ainda, o Bolsa Esporte Estadual para apoiar esportistas, paratletas e atletas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais, revela o relatório.

