Ativistas colam mãos em quadro de Goya em Madri para denunciar mudanças climáticas

Dois militantes ecologistas colaram suas mãos em quadros do pintor Francisco Goya expostos no Museu do Pradro, em Madri, hoje (5). Às vésperas da reunião da COP27, os ativistas usaram o protesto para denunciar a inação dos governos diante do aquecimento global.

Um vídeo publicado pelo grupo Futuro Vegetal mostra o momento em que os militantes escrevem “+1,5°C” na parede do museu entre os dois quadros do artista espanhol, em referência à meta de aquecimento global estabelecida pela comunidade internacional.

Uma funcionária do museu tentou impedir as pessoas de registrarem os ativistas com suas mãos coladas nas molduras das pinturas “A Maja Nua” e “A Maja Vestida”.

O grupo ambientalista Extinction Rebellion, adepto da desobediência civil, enviou um comunicado à imprensa em que diz que este foi “um protesto” contra “o aumento da temperatura global, que irá provocar um clima instável com graves consequências em todo o planeta”.

Os quadros não foram danificados e os militantes foram detidos e levados em custódia, segundo a polícia espanhola.

O protesto de hoje prossegue uma série de ações tendo como alvo obras de arte famosas em museus da Europa. No início deste mês, dois ativistas do grupo “Last Generation” jogaram purê de batata no vidro que protegia a pintura de Claude Monet “Palheiros” (“Les Meules”) no Museu Barberini, na Alemanha.

Ativistas ambientais também se colaram no vidro que protege ‘A moça com Brinco de Pérola’ de Johannes Vermeer em um museu na Holanda. Outros militantes jogaram sopa no vidro que protege os ‘Girassóis’ de Vincent van Gogh na National Gallery em Londres.

Um quadro de Van Gogh, desta vez em Roma, foi alvo também de um protesto com sopa sobre o vidro que o protege.

Com informações do Uol