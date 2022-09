Assessoras de candidato ao governo do AM são presas com R$ 10 mil em cheques

Na quinta-feira (29), a Polícia Federal apreendeu cheques distribuídos em duas aeronaves no aeroporto de Coari, supostamente destinados à campanha de candidato ao cargo de Governador do Estado.

Durante a ação, policiais federais localizaram o total de 87 cheques no valor de R$ 120,00 cada e diversos contratos genéricos de prestação de serviço para o dia 02/10/2022, dia da votação do primeiro turno.

Os cheques estavam distribuídos em duas aeronaves – um jatinho e um jato tipo anfíbio – e sob o cuidado de duas assessoras do candidato ao Governo do Estado, cujos nomes não foram informados. A Polícia Federal apreendeu os cheques e instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos, bem como encaminhou as mulheres a prestar esclarecimento ao Delegado Federal encarregado do caso.

A PF intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presente em algumas cidades do interior do estado, como parte da Operação Eleições 2022.